القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 مجانا على كل الاقمار Africa Cup of Nations

سمر العشري

تعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 علي مختلف الأقمار، كأحد الطرق البديلة لمشاهدة امم افريقيا دون bein sport، علما بإنه سيتم أضافة ترددات جديدة فور بدء مباريات البطولة للقنوات الناقلة لها .

القنوات الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

تردد قناة يورو سبورت 1 البرتغالية الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd

هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd

هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 الأسبانية الناقلة لامم افريقيا 2017 :

هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd

أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd

أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd

تردد قناة يورو سبورت 1 الألمانية الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

أسترا 19 ° e – 12226 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 المجرية الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

ثور 1 درجة غربا – 12265 v 28000 sd

تردد قناة بي ان سبورت الفرنسية الناقلة لأمم افريقيا :

astra 19 ° e – 11377 v 22000

وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900

تردد قناة ortm الناقلة لأمم افريقيا :

يوتلسات w3 – قناة ortm-قناة rts تردد 11221 افقي تعليق فرنسي والقمر ياه سات 52 شرق الامم الافريقيه بتعليق عربي ع قناة crb tvالقناة hd

شبكةعيونالإخبارية

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