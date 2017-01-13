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القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 مجانا على كل الاقمار Africa Cup of Nations

  • رياضة
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القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 مجانا على كل الاقمار Africa Cup of Nations القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 مجانا على كل الاقمار Africa Cup of Nations

تعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 علي مختلف الأقمار، كأحد الطرق البديلة لمشاهدة امم افريقيا دون bein sport، علما بإنه سيتم أضافة ترددات جديدة فور بدء مباريات البطولة للقنوات الناقلة لها .

القنوات الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

تردد قناة يورو سبورت 1 البرتغالية الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

  • هيسباسات 30 ° w – 12398 h 27500 hd
  • هيسباسات 30 ° w – 12130 h 27500 sd
  • هيسباسات 30 ° w – 12363 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 الأسبانية الناقلة لامم افريقيا 2017 :

  • هيسباسات 30 ° w – 12227 v 27500 sd
  • أسترا 19 ° e – 10758 v 22000 sd
  • أسترا 19 ° e – 10936 v 22000 hd

تردد قناة يورو سبورت 1 الألمانية الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

  • أسترا 19 ° e – 12226 h 27500 sd

تردد قناة يورو سبورت 1 المجرية الناقلة لأمم افريقيا 2017 :

  • ثور 1 درجة غربا – 12265 v 28000 sd

تردد قناة بي ان سبورت الفرنسية الناقلة لأمم افريقيا :

  • astra 19 ° e – 11377 v 22000
  • وهوت بيرد 13 ° e – 11096 h 29900

تردد قناة ortm الناقلة لأمم افريقيا :

  • يوتلسات w3 – قناة ortm-قناة rts تردد 11221 افقي تعليق فرنسي والقمر ياه سات 52 شرق الامم الافريقيه بتعليق عربي ع قناة crb tvالقناة hd

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رئيس قسم الأخبار