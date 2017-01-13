جدول مواعيد مباريات أمم افريقيا 2017 كامل بالتوقيت ، مباريات منتخب مصر ومالي في مرحلة المجموعات

سمر العشري

جدول مباريات امم افريقيا 2017 كامل بالمواعيد ، أيامُ قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 31 لأعرق البطولات القارية على مستوى العالم ، والتي يتنافس من خلالها مجموعة من المنتخبات الأفريقية لنيل شرف التتويج بلقب " كان 2017 " والمقرر أقامتها على أراضي وملاعب الجابون خلال الفترة من 14 يناير الحالي إلى الخامس من فبراير المقبل .

أمم افريقيا 2017 ، ونالت الجابون شرف تنظيم أحداث البطولة القاريةفي الثامن من شهر أبريل عام 2015، وذلك بعد أن سحب الإتحاد الإفريفي الثقة من ليبيا التي كان مقرراً لها تنظيم أحداث البطولة، وذلك نظراً للأحداث الأمنية الغير مستقرة بالدولة العربية الشقيقة .

وأهم مايميز تلك النسخة عن سابقتها، ان الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية بالجابون هذا العام سيشارك في كأس العالم للقارات المقرر إقامتها على الأرضي الروسية في صيف هذا العام ، ممثلاً للقارة السمراء ، في تظاهرة عالمية أشبه بكأس العالم المصغرة قبل عام من العرس العالمى المقرر أقامته على يونيو 2018 .

وسيشارك في بطولة امم افريقيا التي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي أربع منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب ، وسط طموحات كبيرة من الجماهير العربية بمشاركة مشرفة في البطولة التي يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها .

وتم تقسيم 16 منتخب افريقي على أربع مجموعات ، يتأهل اول وثانٍ كل مجموعة إلى الدور المقبل "دور الثمانية" الذي يلعب بنظام خروج المغلوب ، ويتحدد أول وثان كل مجموعة بعدد النقاط .

جدول مواعيد مباريات أمم افريقيا :

رقم المباراة - الفريقين - المجموعة - الجولة - التاريخ - التوقيت - النتيجة

1 الجابون – غينيا بيساو الأولى الأولى 14 يناير 2017 18:00

2 بوركينا فاسو – الكاميرون الأولى الأولى 14 يناير 2017 21:00

3 الجزائر – زيمبابوي الثانية الأولى 15 يناير 2017 18:00

4 تونس – السنغال الثانية الأولى 15 يناير 2017 21:00

5 كوت ديفوار – توجو الثالثة الأولى 16 يناير 2017 18:00

6 الكونغو – المغرب الثالثة الأولى 16 يناير 2017 21:00

7 عانا – اوغندا الرابعة الاولى 17 يناير 2017 18:00

8 مالي – مصر الرابعة الأولى 17 يناير 2017 21:00

الرابعة الأولى 17 يناير 2017 21:00 9 الجابون – بوركينا فاسو الأولى الثانية 18 يناير 2017 18:00

رقم المباراة الفريقين المجموعة الجولة التاريخ التوقيت النتيجة

10 الكاميرون – غينيا بيساو الأولى الثانية 18 يناير 2017 21:00

11 الجزائر – تونس الثانية الثانية 19 يناير 2017 18:00

12 السنغال – زيمبابوي الثانية الثانية 19 يناير 2017 21:00

13 كوت ديفوار – الكونغو الثالثة الثانية 20 يناير 2017 18:00

14 المغرب – توجو الثالثة الثانية 20 يناير 2017 21:00

15 غانا – مالي الرابعة الثانية 21 يناير 2017 18:00

16 مصر – اوغندا الرابعة الثانية 21 يناير 2017 21:00

– اوغندا الرابعة الثانية 21 يناير 2017 21:00 17 الكاميرون – الجابون ألأولى الثالثة 22 يناير 2017 21:00

18 غينيا بيساو- بوركينا فاسو الأولى 21:00 22 يناير 2017 21:00

رقم المباراة - الفريقين - المجموعة - الجولة - التاريخ - التوقيت - النتيجة

19 السنغال- الجزائر الثانية الثالثة 23 يناير 2017 21:00

20 زيمبابوي – تونس الثانية الثالثة 23 يناير 2017 21:00

21 المغرب – كوت ديفوار الثالثة الثالثة 24 يناير 2017 21:00

22 توجو – الكونغو الثالثة الثالثة 24 يناير 2017 21:00

23 مصر – غانا الرابعة الثالثة 25 يناير 2017 21:00

– غانا الرابعة الثالثة 25 يناير 2017 21:00 24 اوغندا – مالي الرابعة الثالثة 25 يناير 2017 21:00

​مباريات منتخب مصر في أمم افريقيا :

تم تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مرحلة المجموعات في الجدول بالأعلى" باللون الأحمر " وسيتم إستكمال جداول المراحل المقبلة فور إنتهاء مرحلة المجموعات والتي يلعب فيها كل منتخب ثلاث لقاءات يتحدد على أثرها مركزه في المجموعة ، حيث يتأهل أول وثانٍ كل مجموعة إلى المرحلة المقبلة ، ويحزم المنتخبان أصحاب المركزان الثالث والرابع بكل مجموعة حقائبهم للعودة إلى بلادهم .

شبكةعيونالإخبارية

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