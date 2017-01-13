الرئيس المالي الأسبق يشيد بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

أشاد فخامة رئيس دولة مالي الأسبق السيد ألفا عمر كونري ببرامج وفعاليات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بما تحمله من قيم فكرية وإنسانية عميقة تؤكد على الرسالة الحوارية المتميزة التي يقوم بها المركز من أجل تعزيز مبادئ الحوار والإعلاء من قيم التحاور واحترام الآخر وثقافته، وفي تبيين دور الحوار كقيمة إنسانية إيجابية في عالم اليوم تنشد الوصول إلى تعميق المعاني الإنسانية في التواصل والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف الأمم والثقافات.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني صباح الثلاثاء الماضي، وقد كان في استقباله والوفد المرافق له فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ود. فهد السلطان نائب الأمين العام، حيث استمع فخامة الرئيس المالي الأسبق ألفا كونري لشرح قدمه ابن معمر تحدث فيه عن التجربة الحوارية للمركز ونشأته والدور الذي يقوم به في تأسيس وترسيخ قيم الحوار عبر منظومة من الفعاليات تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بحيث لا تدور الحوارات في قاعات نخبوية مغلقة ولكن ينفتح على جميع أبناء المجتمع من طلاب ودارسين وعلماء وباحثين وكتاب وموظفين.

كما قدم ابن معمر عرضا موجزا حول برامج المركز الحوارية مثل: سفير، وجسور، وتمكين، وتبيان، وقوافل الحوار وقوافل تلاحم، وما يقدمه المركز اليوم من أنشطة حوارية وبرامج تدريب عبر أكاديمية الحوار للتدريب تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ أواصر التلاحم المجتمعي.

كما تناول في شرحه ما أحدثه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمناقشة القضايا المتنوعة وتقريب المسافات بين مختلف الأطياف، وتعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي إضافة إلى خطط المركز للتفاعل مع رؤية المملكة 2030 وما يقدمه المركز من برامج لبناء جسور بين المجتمع وصانع القرار.