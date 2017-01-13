وزير الشؤون الدينية التونسية يثمّن جهود المملكة في رعاية ضيوف الرحمن

أشاد غازي الجريبي وزير العدل ووزير الشؤون الدينية بالنيابة بأشغال التوسعة التي شهدها الحرم المكي ومساهمتها في استقبال المعتمرين والحجاج في جو من الراحة وتسهيل أداء مناسكهم، مثمناً الجهود التي تبذلها المملكة في رعاية ضيوف الرحمن، انطلاقاً من السفارات والقنصليات السعودية وصولا إلى الخدمات بالحرمين الشريفين.

جاء حديثه ذلك خلال استقباله لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بحضور رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة في تونس، عبدالله الغامدي الرئيس والمدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات معز بوجميل للتنسيق بين الجانبين بخصوص الحج والعمرة.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الشؤون الدينية التونسية إعلانا أكدت فيه على ضرورة تقيد المواطنين التونسيين القاصدين للمملكة بنية العمرة التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة والالتزام بوقت المغادرة واحترام بنود عقد العمرة الذي يربطه بوكالة السفر.

وأكدت زارة الشؤون الدينية التونسية في إعلانها أن تخلف المعتمر عن العودة يعرضه إلى عقوبات جزائية صارمة بالمملكة تتمثل في المالية والسجن والترحيل.