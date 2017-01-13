ضبط 9 أشخاص بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش خلال حملة أمنية فى قنا

قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، بعدد من مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص، تنوعت بين بنادق وخرطوش وفرد مسدس.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 2 بندقية آلى و2 خرطوش، و5 فرد ومسدس خلال حملة أمنية بمختلف مراكز المحافظة، شملت نجع حمادى، أبو تشت، قوص، نقادة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع.

وتمكن ضباط مباحث التموين بقنا برئاسة الرائد محمد الملقب مدير مباحث التموين من ضبط تاجرين لاتهامهما بحيازة 1.5 طن دقيق مدعوم لبيعها فى السوق السوداء، بمركز أبوتشت وقوص.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد ضبط بركات.م، 44 سنة، صاحب محل جمعيتى، لتجميعه طن دقيق بلدى مدعوم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط سراج.ا51، سنة، مقيم بقوص لتجميعه نصف طن دقيق، و250 كيلو سكر.

تم تحرير محضر بالواقعة واحتجاز المتهمين لإنهاء التحقيق معه من قبل النيابة.