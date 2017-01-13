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ارتفاع جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 2017/1/13

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ارتفاع جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 2017/1/13 ارتفاع جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 2017/1/13

سجل سعر طن الحديد والأسمنت ارتفاع جديد داخل الشركات حسب توقعات خبراء الاقتصاد بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية مقابل العملة الأمريكية وإضافة القيمة المضافة علي سعر الطن الواحد .

سعر طن الحديد اليوم الجمعة :

اسم الشركة يليه سعر الطن :

  • حديد عز 10400
  • حديد الدخيلة 10100
  • حديد بشاي 10380
  • حديد العتال 10300
  • حديد عطية 10300
  • حديد سرحان 10100
  • حديد الكومي 10100
  • حديد المصريين 10450
  • حديد المعادي 10050
  • حديد العشري 10100
  • حديد اركو 9550
  • حديد قوطة 9650
  • حديد الجيوشي 10100
  • حديد اكتوبر 9600
  • حديد بيانكو 9650
  • حديد المراكبي 10150

سعر طن الجبس اليوم الجمعة :

اسم الشركة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

  • الشركة العربيه للأسمنت المسلح 830 جنية 835 جنية
  • النصر 790 جنية 795 جنية
  • أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
  • الفهد 700 جنية 700 جنية
  • شركة صناعات مواد البناء التعمير 770 جنية 775 جنية
  • أسمنت أسيك المنيا أسيك 785 جنية 790 جنية
  • حورس 770 جنية 775 جنية
  • أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
  • الصخرة 745 جنية 745 جنية
  • أسمنت وادي النيل المصري 760 جنية 765 جنية
  • لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنية 810 جنية
  • الممتاز 710 جنية 740 جنية
  • أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 740 جنية 745 جنية
  • أسمنت العريش العسكري 750 جنية 755 جنية
  • أسمنت سيناء سيناء 755 جنية 760 جنية
  • الشركة القومية للأسمنت الفاخر 765 جنية 770 جنية
  • السويس للأسمنت السويس 805 جنية 805 جنية
  • أسمنت بورتلاند طرة طرة 805 جنية 805 جنية
  • تكنو 740 جنية 740 جنية
  • أسمنت حلوان حلوان 805 جنية 805 جنية
  • أسمنت شورى شورى 740 جنية 745 جنية
  • بني سويف مصر بني سويف 775 جنية 775 جنية
  • السويدي السويدي 800 جنية 805 جنية
  • جنوب الوادي جنوب الوادي 770 جنية 770 جنية
  • أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
  • مصر للأسمنت قنا المسله 740 جنية 745 جنية
  • الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
  • أسمنت العامرية العامريه عاده 830 جنية 830 جنية
  • البرج 840 جنية 840 جنية
  • الساحل 825 جنية 825 جنية

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رئيس قسم الأخبار

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