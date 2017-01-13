ارتفاع جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 2017/1/13

سجل سعر طن الحديد والأسمنت ارتفاع جديد داخل الشركات حسب توقعات خبراء الاقتصاد بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية مقابل العملة الأمريكية وإضافة القيمة المضافة علي سعر الطن الواحد .
سعر طن الحديد اليوم الجمعة :
اسم الشركة يليه سعر الطن :
- حديد عز 10400
- حديد الدخيلة 10100
- حديد بشاي 10380
- حديد العتال 10300
- حديد عطية 10300
- حديد سرحان 10100
- حديد الكومي 10100
- حديد المصريين 10450
- حديد المعادي 10050
- حديد العشري 10100
- حديد اركو 9550
- حديد قوطة 9650
- حديد الجيوشي 10100
- حديد اكتوبر 9600
- حديد بيانكو 9650
- حديد المراكبي 10150
سعر طن الجبس اليوم الجمعة :
اسم الشركة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :
- الشركة العربيه للأسمنت المسلح 830 جنية 835 جنية
- النصر 790 جنية 795 جنية
- أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
- الفهد 700 جنية 700 جنية
- شركة صناعات مواد البناء التعمير 770 جنية 775 جنية
- أسمنت أسيك المنيا أسيك 785 جنية 790 جنية
- حورس 770 جنية 775 جنية
- أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
- الصخرة 745 جنية 745 جنية
- أسمنت وادي النيل المصري 760 جنية 765 جنية
- لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنية 810 جنية
- الممتاز 710 جنية 740 جنية
- أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 740 جنية 745 جنية
- أسمنت العريش العسكري 750 جنية 755 جنية
- أسمنت سيناء سيناء 755 جنية 760 جنية
- الشركة القومية للأسمنت الفاخر 765 جنية 770 جنية
- السويس للأسمنت السويس 805 جنية 805 جنية
- أسمنت بورتلاند طرة طرة 805 جنية 805 جنية
- تكنو 740 جنية 740 جنية
- أسمنت حلوان حلوان 805 جنية 805 جنية
- أسمنت شورى شورى 740 جنية 745 جنية
- مصر بني سويف مصر بني سويف 775 جنية 775 جنية
- السويدي السويدي 800 جنية 805 جنية
- جنوب الوادي جنوب الوادي 770 جنية 770 جنية
- أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
- مصر للأسمنت قنا المسله 740 جنية 745 جنية
- الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
- أسمنت العامرية العامريه عاده 830 جنية 830 جنية
- البرج 840 جنية 840 جنية
- الساحل 825 جنية 825 جنية