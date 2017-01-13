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الطوارئ الخاصة قوة ضاربة لمواجهة العدو والإرهاب

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بتوجيهات سديدة وعناية مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مستمرة ودعم دائم من ولي العهد - حفظهما الله - والتوجه نحو حفظ الأمن وخلق الترابط بين الوطن والمواطن وتحقيق وحدة وطنية خالية من العنف والجريمة، فقد تصدت وزارة الداخلية ممثلة في قوات الطوارئ لحملات ومحاولات باءت بالفشل من أعداء الدين والوطن، وفي مقدمة تلك الجرائم "الإرهاب" ويجد جميع الجنود في جميع قطاعات وزارة الداخلية العناية والإهتمام والدعم المستمر لمواصلة جهودهم في مواجهة الإرهاب.

لاينكر أحد الجهود التي يقدمها رجال الأمن البواسل في كل مكان من أرجاء هذا الوطن المعطاء، فهم العين الساهرة والقوة الضاربة والشجاعة والبسالة.

قوات الطوارئ الخاصة أحد أبرز القوات المجهزة بالعتاد والقوة والتدريب لمواجهة الأعداء، ويتدربون على أعتى الأسلحة وبمهارة وقوة وبسالة وبكل الطرق التقنية والبدنية لمواجهة الأعداء والإرهابيين. وفي كل مرة ينتصرون ويحققون النتائج الإيجابية، لتدريبهم المستمر وخبرتهم الكافية بعد الاستعانة بالله.

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قوة وإصرار

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السيارات مجهزة بالسلاح والعتاد

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التدريب المستمر بكل قوة

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القفز من المرتفعات

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مواجهة الأعداء

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