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فيصل بن بندر: خادم الحرمين كلفني بتفقد المواطنين

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فيصل بن بندر: خادم الحرمين كلفني بتفقد المواطنين فيصل بن بندر: خادم الحرمين كلفني بتفقد المواطنين

الأمير فيصل بن بندر مشرفاً احتفال أهالي مرات (عدسة / نايف الحربي)

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إن "خادم الحرمين الشريفين كلفه بتفقد المواطنين، والاطمئنان على الخدمات التي تقدم لهم، وسوف أوافيه -حفظه الله- بتقرير كامل، وأوضح له ما شاهدته بكل دقة".

وزاد: "جئت لأنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، وأطلع الأهالي على ما لدينا من تطوير، وكذلك لنسمع منهم طلباتهم ورغباتهم".

ونوه سموه باللحمة الوطنية بين القيادة والمواطنين، مؤكداً أنها لم تأت من فراغ بل بتطبيق منهج ثابت وفق شرع الله عز وجل، داعياً في الوقت ذاته الجميع إلى الالتفاف والتعاضد ضد من يريد سوءاً بالوطن وأمنه.

جاء ذلك أثناء زيارة سمو أمير الرياض التفقدية لمحافظتي مرات وضرماء، والتي أعلن خلالها تدشين مشروعات تنموية بأكثر من 400 مليون ريال، وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظتين بتكلفة أكثر مليار و200 مليون ريال.

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