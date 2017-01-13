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الحميد لـ«الرياض»: الصناديق التقاعدية تواجـه عجزاً «اكتوارياً» والدمج أحـد الحلول

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الحميد لـ«الرياض»: الصناديق التقاعدية تواجـه عجزاً «اكتوارياً» والدمج أحـد الحلول الحميد لـ«الرياض»: الصناديق التقاعدية تواجـه عجزاً «اكتوارياً» والدمج أحـد الحلول

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً سليمان الحميد أن الصناديق التقاعدية بالمملكة تواجه عجزاً اكتوارياً حالياً، مبيناً أن العجز الاكتوري يمكن من خلاله معالجة الخلل الذي يتوقعه الخبراء في الصناديق مستقبلاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن ترك العجز يتراكم، حيث سيأتي الوقت الذي يصعب فيه سد الثغرة، وقال الحميد في تصريح خاص لـ"الرياض": إن رفع الاشتراكات في التقاعد والتأمينات سواء يواجه صعوبة كبيرة، وذلك لأن دخل المواطنين الحالي لا يتحمل رفع قيمة الاشتراكات خصوصاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هناك حلولاً أخرى تحسن من الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية بالنسبة للتقاعد العسكري والمدني، ومن هذه الحلول التقاعد المبكر بفرض إجراءات أكثر صرامة على من يطالب بالتقاعد المبكر، وذلك بالخصم من الراتب التقاعدي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دول العالم رفعت السن التقاعدي إلى مستويات مقاربة لعمر 67 عاماً، مطالباً بضم كل من التقاعد والتأمينات في جهة واحدة وتوحيد النظام لتخفيض التكاليف المالية والتقنية على كل منهما.

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