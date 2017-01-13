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وزير الطاقة: سوق النفط سيستقر في 2017 ولا نتطـلـع لـ«سـعـر محـدد»

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وزير الطاقة: سوق النفط سيستقر في 2017 ولا نتطـلـع لـ«سـعـر محـدد» وزير الطاقة: سوق النفط سيستقر في 2017 ولا نتطـلـع لـ«سـعـر محـدد»

اعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس الخميس أن المملكة تتطلع بتفاؤل إلى استقرار سوق النفط بفضل اتفاق خفض الانتاج.

وقال الفالح خلال مؤتمر نفطي في العاصمة الاماراتية "أعتقد أن الاتفاق بيننا وبين أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ودول خارج أوبك سيصمد"، مضيفا "أنا واثق أن التعهد الذي قدمته الدول الـ25 حول ارتفاع الطلب الداخلي وانخفاض الإنتاج سيساعد على موازنة السوق والأسعار ستتجاوب".

وأضاف أنه "في العام 2017، نتوقع استمرار زيادة الطلب بنفس الوتيرة التي رأيناها مؤخرا وهي بحدود مليون برميل".

وتابع "نريد أن نحد من الهشاشة (في السوق) حتى وإن كنا غير قادرين على القضاء عليها"، مؤكدا أن الرياض لا تتطلع إلى "سعر محدد" لبرميل النفط.

وأكد وزير الطاقة أن المملكة ملتزمة بخفض الانتاج مشيرا إلى أن "مستويات الخفض تتخطى التعهدات".

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