النظام يرتكب «مجزرة أطفال» بريف حلب

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال بغارات جوية لطائرات النظام فجر الخميس على مناطق عدة من الريف الغربي لمدينة حلب في شمال سورية، فيما قال ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية الخميس إن هناك التزاما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار رغم بعض الاستثناءات، وإن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.

إلى ذلك عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس عن أمله في أن تشمل المفاوضات حول سورية "كل الأطراف المعنية" بالملف السوري "برعاية الأمم المتحدة"، قبل عشرة أيام من محادثات أستانا تحت إشراف موسكو وأنقرة.

وأكد هولاند مرة جديدة أن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يمكن أن يكون الحل للمشكلة".