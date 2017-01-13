وزير النقل: تحويل المطارات لشركات يوفر الكثير من فرص العمل

أكد وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان أن قطاع الطيران المدني في المملكة يمضي قدما في تطبيق برامج الخصخصة وتحويل المطارات إلى شركات تدارُ على أسس تجارية وخدمية، وقد جاءت هذه الخطوة مواكبة للتطورات التي شهدتها المطارات العالمية الناجحة.

وقال خلال احتفال الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بتخريج 203 طلاب بحضور عدد من منسوبي الهيئة ومنسوبي الأكاديمية، يوم أمس الأول بفندق جدة هيلتون في جدة: إن الهيئة وضعت خطتها الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 والتي بموجبها يتم تطوير شبكة مطارات المملكة، كما يجري التوسع في الأنشطة وتطوير الخدمات في كافة القطاعات. كل ذلك سيوفر الكثير من فرص العمل لخريجي هذه الأكاديمية، سواء بشكل مباشر في القطاعات والمطارات التابعة للهيئة، أو غير مباشر في الشركات والجهات العاملة في سوق المملكة".