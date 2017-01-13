كاثرين بومبوي دويرتي من ماك: هذه حصيلة تعاوننا مع 10 خبراء مكياج عالميين

لطالما كانت ماك ولازالت تستمر في الابتكار والتعاون على صعيد المستحضرات التجميلية على مدى أكثر من 15 عاماً. قمنا بالتعاون مع أيقونات عالمية في عالم الموضة، ثقافة البوب، المشاهير، الموسيقى والفن لإحياء وجهة نظرهم فيما يخص الجمال. كل شخصية كانت تمتلك رؤية متفردة، وجميعهم يجتمعون على الأصالة في شراكتهم مع الماركة. نقوم الآن بتحويل هذه الأصالة إلى نوع جديد من التأثير خصوصاً في عالم الجمال. هؤلاء الشخصيات المؤثرة في عالم الجمال هم عارضات أزياء، مصورين، خبراء، محررين وفنانين يعبرون عن مواهبهم الفنية في المكياج ووجهات نظرهم



كماركة جمال عالمية، يسعدنا التعاون مع 10 من خبراء المكياج العالميين، لكل واحد أسلوبه الخاص، شخصيتة الجمالية المتميزة، وحبه للون وتواصله الحقيقي الصادق مع ماركتنا من جهة ومع معجبيهم ومتابعيهم من جهة أخرى.

يتوفر البرنامج في: ربيع/ صيف 2017

الدولة/ الشخصية المؤثرة/ اسم اللون:

•الولايات المتحدة – لاورا لي – #MACxLarLarLee

•الولايات المتحدة – غابرييل زامورا – #MACxGabrielZamora

•المملكة المتحدة – فلور دي فورس – #MACxFleurDeForce

•المملكة المتحدة – أليساندرا ستينهير - #MACxAlessandra

•أستراليا – نيكيا جوي – #MACxNikkiaJoy

•البرازيل – فيكتوريا سيريدونو – #MACxVicCeridono

•كندا – سامانتا رافينداي – #MACxSamanthaRavndahl

•ألمانيا – كارولين دور – #MACxCaroDaur

•فرنسا – ماري لوبيز – #MACxMarie

•الشرق الأوسط – فوز - #MACxTheRealFouz