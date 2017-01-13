جاستن بيبر إلى دبي وتذاكر الحفل تنفد

يتّجه النجم العالمي جاستن بيبر Justin Bieber إلى دبي في شهر مايو المقبل، لإحياء حفل ضمن جولته العالمية في Autism Rocks Arena.

وقد نفدت تذاكر الحفل عن فئة 4.500 درهم إماراتي، فيما لا تزال باقي فئات التذاكر متاحة للشراء.

يشار إلى أنّ أسعار تذاكر الحفل تتراوح ما بين 4.500 درهم و2.800 درهم و1.850 درهم للشخص الواحد.

وفي سياق منفصل، أسقطت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة دعوى قضائية تقضي بتعويض 10 ملايين دولار ضد النجم الكندي وشريكه النجم آشر Usher بعد أن برّأتهما من تهمة نسخ أجزاء من أغنيتهما (Somebody To Love) من أغنية تحمل ذات العنوان تعود لمؤلفي أغانٍ من فرجينيا.

يذكر أنّ جاستن بيبر قد غيّر تسريحة شعره مؤخراً، ليعود إلى التسريحة القديمة التي عرف بها عندما كان طفلاً صغيراً في بداية الشهرة.

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