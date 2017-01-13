"سيدتي نت" تكشف سر إرتداء منة شلبي للشعر المستعار

بعدما فقدت شائعات زواجها سراً مصداقيتها لدى جمهورها، انطلقت مؤخراً شائعة قاسية جداً بحق النجمة منة شلبي، أكد مروجوها أنها تعاني من المرض اللعين سراً، وتخضع لعلاج كيماوي تسبب في سقوط شعرها بالكامل، ولهذا لا ترى الآن الا بالشعر المستعار، وحصلت الشائعة على بعض المصداقية بظهور منة المفاجىء مع صديقتها المقربة شيرين عبد الوهاب بشعر مستعار، وتجددت الإطلالة نفسها بحفل زفاف شقيق الفنانة صابرين، ولكن الحقيقة يكشفها "سيدتي نت".

القصة تعود لتعليمات مشددة من المخرجة كاملة أبو ذكرى للنجمة منة شلبي، بتغيير لون شعرها للأشقر ليناسب شخصيتها بمسلسل "واحة الغروب" وحظرت عليها تماماً تغيير اللون لحين الانتهاء من تصوير العمل، خاصة وأن منة خضعت لجلسة مطولة عند خبير شعر للحصول على درجة اللون المطلوبة وتثبيتها، ولجأت منة منذ ذلك اليوم لشعر مستعار بلون شعرها الأصلي خاصة وأن الأشقر لا يناسبها، وظهرت بالباروكة بحفل زفاف شقيق صابرين ثم تم التقاط عدة صور لها مع شيرين والسيناريست تامر حبيب بنفس الشعر المستعار.

شائعات الزواج رغم سخافتها مقبولة للفنانات الشابات، ولكن ترويج إصابة نجمة شابة بالمرض اللعين تصرف يخلو من الانسانية!!