هنا الزاهد تحسم شائعات "جراحة التجميل".. فما قصة "العظمة الزيادة"؟

مع تصاعد الأنباء حول استبعادها من بطولة أغلب الأعمال المقرر عرضها بدراما رمضان 2017، بسبب معاناتها من فشل جراحة تجميل بالوجه أدت لفشل بالتنفس وتعثر بالنطق، اضطرت الفنانة الشابة هنا الزاهد للخروج عن صمتها معترفة بخضوعها لجراحة بالأنف بالفعل، ولكن ليست للتجميل وإنما لإزالة عظمة زائدة واجراء جراحة اللحمية التي أثرت سابقا على طريقتها بالكلام و خشونة الصوت.

هنا أبدت غضبها من ملاحقة الشائعات لحالتها الصحية، وما تردد عن استبعادها من بطولة "شنطة حمزة" بقرار من النجم حمادة هلال بسبب فشل جراحة التجميل وصعوبة بدء التصوير بالوقت المحدد سلفاً، وأكدت أنها بالفعل ملتزمة بالإقامة داخل منزلها ولا تغادر الفراش ولكن لا صحة لكل ما تردد عن خضوعها لجراحة تجميل.

أكدت أنها لم تخضع لجراحة واحدة بل لاثنتين، الأولى لإزالة عظمة زائدة بالجدار الأنفي والثانية لإزالة اللحمية التي سببت لها ظاهرة "الخنف" و "خشونة الصوت" ، وقالت إنها لم تتعرض لأي مضاعفات بعد الجراحتين، ولم يتغير شكلها بعد ازالة العظمة الزائدة، وإنما تقضى فترة نقاهة تعمل فيها على قراءة أعمالها الجديدة التي تستعد لها في الفترة الحالية، وكشفت صور لأنفها بعد إجراء الجراحة.

هنا لم تحسم موقفها من "شنطة حمزة" ولكنها أكدت مشاركتها في رمضان المقبل بمسلسل دنيا سمير غانم وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي وإنتاج هشام جمال وتامر مرسي، ويشارك في البطولة كل من حمدي الميرغني، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، كما تتعاون مع محمد هنيدي في مسلسل كارتون يعرض في رمضان أيضاً وخلال الأيام المقبلة ستحسم مصير مشاركتها بعدد من الأعمال الفنية.

أنباء جراحات التجميل تطارد جميلات الدراما المصرية هذا الأسبوع .. وكلهن يقسمن أن "كل ده إشاعات"!!