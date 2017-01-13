وفاة الفنانة كريمة مختار بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة كريمة مختار عن عمر يناهز الـ 82 عاماً بعد صراع مع المرض، وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة كريمة مختار منذ قليل. ونقل زكي عن أسرة الفنانة القديرة عزمها الصلاة على جثمان الفقيدة بعد صلاة ظهر الجمعة في مسجد عمرو بن العاص .

نقابة المهن التمثيلية تولت إعلان الخبر رسمياً، وأكدت أن الفنانة القديرة توفيت بعد صراع مع المرض ، وأن جثمانها سينقل للصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وبعدها سيتم الدفن بمقابر العائلة، على أن يتحدد لاحقاً موعد قبول العزاء.

يذكر أن شائعات رحيل الفنانة القديرة تكررت الفترة الماضية بعد جراحة لها بالمعدة، وقامت اسرتها بنفي الأمر أكثر من مرة.