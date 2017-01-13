سامية الجزائري تتخلى عن شكران مرتجى وسلافة معمار

أعلنت الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري انسحابها من مسلسل "وردة شامية " للكاتب مروان قاووق والمخرج تامر اسحاق و الذي يجري تصويره حالياً في دمشق وهو من بطولة سلافة معمار و شكران مرتجى وسلوم حداد.

وقالت الفنانة القديرة إنها اعتذرت عن العمل لأسباب لا تريد الافصاح عنها .

من جهته علم موقع "سيدتي نت" أن اعتذار سامية الجزائري عن العمل جاء بسبب عدم الإتفاق على الجانب المالي وهو الأجر مع شركة غولدن لاين المنتجة للعمل .

وكان من المقرر أن تؤدي سامية شخصية "عيشة" وهي والدة الشخصية التي تؤديها شكران مرتجى .

ويتناول العمل الذي يجري تصويره حالياً في دمشق يتناول قصة مشابهة لقصة ريا وسكينة الشهيرة لكنها تجري هذه المرة في إطار البيئة الشامية وتحديداً في عهد الاحتلال العثماني ولا يشبه النسخة المصرية من العلم إلا من خلال قيام الأختين بارتكاب الجرائم .

من جهة أخرى، أعلنت سامية أنها تعمل على كتابة نص لمسلسل اجتماعي لا يخلو من الإبتسامات على حد تعبيرها وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه وقد اختارت لهُ إسماً مبدئياّ هو "سيرة وانفتحت".

ونذكر أيضاً بأن سامية اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في مسلسلين آخرين لأسباب لم تفصح عنها، ولديها مشاريع قيد التحضير تعلن عنها حال جهوزيتها.