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القبض على تسعة آسيويين أعدوا وكراً لسرقة «شحن اتصالات»

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القبض على تسعة آسيويين أعدوا وكراً لسرقة «شحن اتصالات» القبض على تسعة آسيويين أعدوا وكراً لسرقة «شحن اتصالات»

ضبط بحوزتهم 1050 شريحة اتصال

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، إنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام، تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من رصد عصابة تتكون من "ثمانية عناصر من الجنسية البنغالية وتاسع هندي الجنسية"، قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع، وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

على إثر ذلك قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت ولله الحمد عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض، وإعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم 1050 شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام هويات و22 أجهزة بصمة و55 قارئ بيانات وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال. وأشار إلى انه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وسلموا للمركز المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

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