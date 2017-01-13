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إصابة ثمانية في حادث مروري بمكة المكرمة

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إصابة ثمانية في حادث مروري بمكة المكرمة إصابة ثمانية في حادث مروري بمكة المكرمة

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات مختلفة ترواحت ما بين المتوسطة والخفيفة إثر حادث مروري مروع بالشرائع بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، بأنه قد تلقت غرفة عمليات الهيئة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع إشارة صقر قريش وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي، وتبين حين وصول أول فرقه للموقع وجود ثماني حالات، وتم تقديم العناية اللازمة لهم، ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.

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