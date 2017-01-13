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استئصال 17 ورماً ليفياً من رحم سيدة بالجبيل

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استئصال 17 ورماً ليفياً من رحم سيدة بالجبيل استئصال 17 ورماً ليفياً من رحم سيدة بالجبيل

نجح فريق طبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في استئصال 17 ورماً ليفياً من رحم سيدة سعودية تبلغ من العمر 40 عاماً.

وأوضح رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى قائد الفريق الطبي للعملية د. عبدالرحمن بن وائل اليحيى أن السيدة راجعت العيادات الخارجية بالمستشفى بسبب عقم ثانوي، ولديها طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وقد حملت به عن طريق الحقن المجهري أو ما يعرف بتقنية طفل الأنابيب، وبسبب وجود عائق لحدوث الحمل الطبيعي راجعت المستشفى من أجل محاولة الحمل مرة أخرى عن طريق هذه التقنية، مضيفاً بأن بعد الكشف الطبي للسيدة أتضح وجود أورام ليفية في رحمها تتراوح أحجامها من 11سم إلى5×5سم، مما دفعها إلى استئصال هذه الأورام الليفية قبل محاولة الحمل مرة أخرى عن طريق تقنية الأنابيب.

ونوه إلى أنه تم استئصال هذه الأورام وذلك عبر ثلاث فتحات فقط في جدار الرحم لتفادي النزيف في عملية جراحية ناجحة دون اللجوء إلى نقل دم أثناء وبعد العملية، مشيراً إلى أن هذه العملية تكللت بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

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