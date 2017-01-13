أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني «الفلك 2»

Google+ Print
انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني «الفلك 2» انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني «الفلك 2»

انطلقت أمس فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط "الفلك 2"، الذي ينفذ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وقد رحب قائد الأسطول الغربي قائد تمرين "الفلك 2" اللواء البحري الركن سعيد الزهراني، بالبعثة البحرية السودانية المشاركة في التمرين التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي.

وحث في كلمة له خلال استقباله لهم على بذل الجهد لتحقيق النجاح واكتساب الفائدة من هذه التمارين. كما كان في استقبال البعثة، القائد التكتيكي للتمرين العميد البحري الركن خالد الغامدي، ومدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالأسطول الغربي، وفريق العمل المشارك بالتمرين، وقائد قاعدة بورتسودان قائد التشكيل البحري السوداني المشارك بالتمرين العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم، والملحق العسكري السوداني ومساعده والقنصل السوداني بجدة.

البعثة البحرية السودانية لدى وصولها إلى الأسطول الغربي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية