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مرور الرياض يقبض على مفحط ظهر في فيديو في طريق العروبة

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مرور الرياض يقبض على مفحط ظهر في فيديو في طريق العروبة مرور الرياض يقبض على مفحط ظهر في فيديو في طريق العروبة

أكد مرور الرياض مواصلة التصدي لظاهرة التفحيط مشيراً أنه ومن خلال جهود شعبة السير ممثلة بقسم البحث والتحري تتابع مواقع التفحيط بشوارع وطرق الرياض ورصد مقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص المطلوبين، مشيرة أنه تم بتوفيق الله القبض على قائد السيارة

شفرولية (كروز) (سعودي بالعقد الثاني من عمره) والذي ظهر له مقطع وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة بعدما قام بنزع الصدام الخلفي ولوحات المركبة مسبباً الخوف والذعر للأمنين على الطريق، حيث تم إيداعه التوقيف تمهيداً للتحقيق معه وعرضه بعد ذلك على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم الخاص به والذي يقضي بإيقافه المدة المستحقة مع تحرير المخالفات المرصودة عليه.

وحذرت الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق الهدف المنشود بإذن الله الا وهو السلامة العامة للجميع.

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