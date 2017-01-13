اللواء الخليوي: رجال الأمن عليهم دور كبير في محاربة آفة المخدرات

استقبل الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف أمس، في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، والوفد المرافق له. ورحب الشريف بالوفد الزائر، واصطحبهم في جولة على المعرض الدائم بالأمانة العامة، ومعارض الجهات الشريكة في مكافحة المخدرات، واستمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن المضبوطات ووسائل التهريب الحديثة وإحصائيات لأبرز العمليات التي تم إحباطها، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة المخدرات في المجال الوقائي والأمني. وقد عبر اللواء الخليوي عن سعادته وزملائه في كلية الملك فهد الأمنية بهذه الزيارة، مُبدياً إعجابه بالتنظيم الرائع والبرامج التوعوية الهادفة والجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عاداً مشروع نبراس مشروعاً وطنياً وشعاع علم علينا مساندته لبلوغ أهدافه، موجهاً شكره للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وجميع منسوبي اللجنة الوطنية.

وبين الخليوي أن المخدرات هم وطني وعلينا واجب لازم بالتصدي لها، ورجال الأمن عليهم الدور الكبير في محاربة هذه الآفة الخطيرة، موجهاً رسالة إلى زملائه من رجال الأمن بأن يعي كل مسؤول دوره الوطني الملقى عليه في محاربة هذا الداء اللعين الذي يستهدف شبابنا، ومن اجل توفير بيئة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشاد اللواء الخليوي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تلك الجهود المخلصة في مواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقادتنا ومجتمعنا وشبابنا من كل سوء ومكروه.