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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق ورشة أحذية بطنطا

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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق ورشة أحذية بطنطا "الحماية المدنية" تسيطر على حريق ورشة أحذية بطنطا

تمكنت الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق اندلعت نيرانه بورشه أحذية بشوارع منطقة زهران بطنطا، وتصاعدت النيران للمنازل المجاورة.

 

كان اللواء حسام خليفة، مدير الأمن بالغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع زهران بدائرة قسم ثان طنطا، وانتقلت قوات الحماية المدنية  ودفعت بــ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق قبل تصاعد النيران إلى باقى المنازل المجاورة. 

 

وأسفر الحريق عن إصابة شخص واحد من رجال الإطفاء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

 

 

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