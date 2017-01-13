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نتيجة الشهادة الإبتدئية و الإعدادية 2017 الترم الاول

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نتيجة الشهادة الإبتدئية و الإعدادية 2017 الترم الاول نتيجة الشهادة الإبتدئية و الإعدادية 2017 الترم الاول

أعلن موقع بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة منذ ساعات ، عن ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية والاعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية ، عبر رابط الموقع الرسمي لنتائج التعليم الأساسي بالقاهرة .

الرابط الرسمي لموقع التعليم الأساسي :

http://cairogovresults.com

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني نهاية العام الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية بالقاهرة .

تشمل الإدارات التالية :

القاهرة والشرابية والزاوية الحمراء، وشبرا، وحدائق القبة والزيتون ومصر الجديدة وروض الفرج وشرق مدينة نصر، النزهة والقاهرة الجديدة وغرب مدينة نصر والمرج والمطرية وعين شمس والسلام ،وسط القاهرة وباب الشعرية وعابدين والوايلي، ومنشأة ناصر والسيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين ودار السلام والمعادي، والتبين ، وغرب القاهرة والساحل، و15 مايو .

كما قام أيضا موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالإعلان عن أسماء الأوائل للشهادة الاعدادية محافظة القاهرة منذ قليل قبل اعتماد النتيجة منذ ساعات .

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رئيس قسم الأخبار