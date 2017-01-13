وليد سليمان: عندى مناعة ضد السمنة.. وهربت من جماهير الزمالك فى شنطة عربية

كتب حسام الحاج

أكد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أنه يتبع طريقة غذائية تجعله لا يتعرض أبدا للسمنة وتحافظ على وزنه الخفيف الذي يتمتع به ويساعده كلاعب كرة قدم، مضيفاً أن " الوزن مهم جدا بالنسبة للعب كرة القدم ويصنع فارقا مهما للاعب وحيويته".

وتحدث وليد سليمان خلال استضافته في برنامج مساء إفريقيا بقناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت شلبى، عن بدايته بعد فشله في اختبارات فريق مزارع دينا بسبب ضآلة جسده وقصر قامته، كاشفاً أن مدرس ميكانيكا في مدرسته ببني مزار بالمنيا كان وراء انتقاله إلى نادي حرس الحدود.

وروى لاعب الأهلى ذكرى لا يمكن نسيانها عندما اضطر للهروب من جماهير الزمالك بعد مباراة الأبيض وبتروجيت الذي كان يلعب له آن ذاك، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، وقال بعد المباراة الشهيرة باستاد المقاولون فوجئت أنا وزملائي بجماهير الزمالك تطاردنا في الشوارع واضطررت للاختباء في شنطة سيارة صديقي هاني النوبي".