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حسام غالى: علاقتى بكوبر انتهت.. ولم يكن مقتنعاً بعبد الله السعيد

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حسام غالى: علاقتى بكوبر انتهت.. ولم يكن مقتنعاً بعبد الله السعيد حسام غالى: علاقتى بكوبر انتهت.. ولم يكن مقتنعاً بعبد الله السعيد

>كتب محمد مراد

كشف حسام غالي قائد النادي الأهلي أنه رفض الاعتذار لهيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، خاصة أنه لم يخطئ، وأن هذا الأمر كان سببا رئيسيا فى إبعاده عن الفراعنة.

 

وتابع غالى فى تصريحات تليفزيونية، علاقتى بكوبر انتهت وفضلت عدم مصافحته فى عقد قران رمضان صبحى الذى أقيم أمس الخميس، ولا أحب مقابلته.

 

وكشف نجم الأهلى أن سبب ابتعاده من بعد شكواه نيابة عن بعض لاعبى الفراعنة بخصوص مشكلة ما وتحدث بشكل لائق، ولكن الآمر لم يعجب كوبر وقتها،  واستبعده من اختيارات الفراعنة بعدها، مؤكداً أنه لن يحكى التفاصيل كاملة بسبب مشاركة المنتخب فى كأس الأمم الإفريقية، على حد قوله.

 

وعن النتيجة التي وصل إليها غالي وتسببت في استبعاده من المنتخب قال اللاعب: "القائد يضحي دائماً.. اللاعبون الذين تحدثت بالنيابة عنهم انضموا للمنتخب وأنا تم استبعادي ، مؤكداً أنه لو تم اختياره لصفوف الفراعنة فسينضم فهو منتخب وليس منتخب كوبر.

 

وأضاف قائد الأهلى  "كوبر لم يكن مقتنعاً بى ولا تعجبه طريقة لعبى، وأيضاً نفس الأمر كان مع عبد الله السعيد فى بادئ الأمر، لكنه بعد ذلك اختار عبد الله وأصبح أهم لاعبي المنتخب.


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مصر 365

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