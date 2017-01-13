بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى الدقى بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة فى أعمال تطوير لكوبرى الدقى، وتنفذها شركة المقاولون العرب، وسيتم خلالها إصلاح الفواصل، لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى أو وقوع حوادث مرورية، وذلك لمدة يومين دون إجراء أى تحويلات مرورية.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن أعمال إصلاح الفواصل المعدنية أعلى الطريق ستتسبب فى إغلاق جزئى للكوبرى أمام حركة السيارات، حيث سيتم إصلاح الفواصل داخل حارة مرورية وترك حارة أخرى لحركة السيارات، مع وجود مكثف للخدمات المرورية لسحب أى كثافات مرورية بالمكان.

وأوضحت، أن الأعمال بدأت الساعة 12 ليلا وسوف تستمر حتى الساعة 6 صباح الجمعة، وسيتم استكمال الأعمال مرة أخرى ليل الجمعة حتى صباح السبت لعدم إعاقة الحركة المرورية، ومنع ظهور أى تكدسات مرورية، خاصة خلال أوقات الذروات الثلاث للزحامات المرورية على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه يتم تعزيز الخدمات المرورية من رجال وأوناش المرور، للتعامل الفورى مع أى أعطال للسيارات أو الكثافات المرورية، ووضع العلامات والخدمات الإرشادية لتسيير حركة المركبات لحين الانتهاء من الأعمال.