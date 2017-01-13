حبس صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج لحيازتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بأخميم فى محافظة سوهاج، حبس "بسام . أ . م . م 32 سنة" صاحب مكتب استثمار عقارى، و"عماد .أ .أ . أ 32 سنة" تاجر أسمدة، أربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك عقب القبض عليهما بوحوزتهما 11 مليون و390 ألف جنيها بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية، كما قررت إيداع المبلغ المتحفظ عليه بأحد البنوك.

ترجع الواقعة عقب تمكن الملازم أول محمد حمادي ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج والمعين خدمة القول الأمني بالمنطقة المركزية والقوة المرافقة له أثناء قيامه بالغرتكاز بطريق أخميم سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج، من ضبط سيارة ملاكى يستقلها صاحب مكتب استثمار وتاجر أسمدة وبحوزتهما 11 مليون و390 ألف جنيه بقصد الإتجار خارج النقد الأجنبى .

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بضبط سيارة بداخلها نقد مصرى بحوزة شخصين.