أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج لحيازتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار

Google+ Print
حبس صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج لحيازتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار حبس صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج لحيازتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار

>سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بأخميم فى محافظة سوهاج، حبس "بسام . أ . م . م 32 سنة" صاحب مكتب استثمار عقارى، و"عماد .أ  .أ . أ  32 سنة" تاجر أسمدة، أربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك عقب القبض عليهما بوحوزتهما 11 مليون و390 ألف جنيها بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية، كما قررت إيداع المبلغ المتحفظ عليه بأحد البنوك.

ترجع الواقعة عقب تمكن الملازم أول محمد حمادي ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج والمعين خدمة القول الأمني بالمنطقة المركزية والقوة المرافقة له أثناء قيامه بالغرتكاز بطريق أخميم سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج، من ضبط سيارة ملاكى يستقلها صاحب مكتب استثمار وتاجر أسمدة وبحوزتهما 11 مليون و390 ألف جنيه  بقصد الإتجار خارج النقد الأجنبى .

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بضبط سيارة بداخلها نقد مصرى بحوزة شخصين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365