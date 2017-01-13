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ضرار بالهول: استشهدوا وهم ينشرون الأمل

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ضرار بالهول: استشهدوا وهم ينشرون الأمل ضرار بالهول: استشهدوا وهم ينشرون الأمل

قال ضرار بالهول المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات: «شهداء الإمارات في قندهار يلتحقون بكوكبة شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم في ميادين الرجولة والدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة التي يفتخر بها كل أبناء وبنات الإمارات، ولن يقف أي عمل أمام قيام الإمارات وأبنائها بواجبهم الإنساني تجاه كافة الشعوب حول العالم، ومد يد العون للمحتاجين تحت أي ظرف، وها هم أبناء الإمارات يكتبون فصلاً جديداً في سفر الخالدين، ويكفيهم فخراً أنهم استشهدوا وهم ينشرون الأمل بمستقبل مشرق لأبناء قندهار».

وأكد أن الإمارات دولة تأسست على مبادئ السلام والدفاع عن المظلوم ومساعدة المدنيين في مختلف أماكن الصراعات والنزاعات، ولن تتراجع عن هذه المبادئ أمام أي سبب، فخدمة الإنسانية في بلد الخير ستبقى عنوان الإمارات وديدنها.

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