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«عام الخير» شعار جائزة دبي للقرآن الكريم

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قررت جائزة دبي للقرآن الكريم أن تحمل الدورة الـ21 المقبلة لها، شعار «عام الخير»، تلك المبادرة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث ستحمل جميع المحاضرات التي تقيمها على هامش فعاليات الدورة في شهر رمضان المقبل عنوان «الخير».

وسيتناول المحاضرون في الفعاليات أهمية هذه المبادرة وشرح مفاهيمها وقيمها وأبواب الخير المتعددة التي يمكن للجميع المساهمة والمشاركة فيها.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، خلال اجتماع اللجنة المنظمة للجائزة أمس، إن «الجائزة ستختار عدداً من المحاضرين الذين لهم دور كبير في نشر مثل هذه المفاهيم وتوصيلها لأفراد المجتمع بأسلوب جميل».

وأضاف بوملحه: «قررت الجائزة أن تحمل جميع مطبوعاتها ومغلفاتها الرسمية شعار عام الخير، بخاصة وأن الجائزة لديها ارتباط وثيق بمخاطبة أكثر من 120 دولة وجالية حول العالم وأن نشر هذا الشعار سوف يضفي طابعاً خاصاً على التناغم الخيري بين هذه المبادرة وجائزة دبي الدولية».

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