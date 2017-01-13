قرقاش: سر قوة الإمارات في قيادتها وشعبها وقيمها

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن سر نجاح وقوة وعزيمة الإمارات في قيادتها وشعبها وقيمها، مشيراً معاليه إلى أن قندهار مثال آخر للفرق بين حامل المسك ونافخ الكير.

وقال معاليه في تدوينات عبر«تويتر»: «تُمتحن الإمارات، كما يمتحن غيرها، وتولد مجدّداً، أقوى وأعز، سرّها في قيادتها وشعبها وقيّمها، قندهار مثال آخر للفرق بين حامل المسك ونافخ الكير»

وأضاف معاليه:«الدول الناجحة ليست بحجم سكانها أو سعتها، هي ناجحة بقيمها وتنميتها وسعادة مواطنيها، الإمارات عظيمة بنموذجها الذي يتكرس عبر التضحية والريادة».