«الخارجية» وبعثات الدولة تفتح سجّل عزاء

افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولــي، وبعثات الدولة في الخارج، سجــل عزاء بشهداء أبناء الوطن الدبلوماسيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية، والتنموية في جمهورية أفغانستان، الذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابي، الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار.

وكان في استقبال السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة كل من محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وشهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبدأ سجل العزاء اعتباراً من يوم أمس، ويستمر حتى الاثنين المقبل في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعثات الدولة في الخارج.

وتوافد عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين ورؤساء البعثات الأجنبية في الدولة إلى ديوان عام الوزارة، وبعثات الدولة في الخارج، حيث سجلوا تعازيهم في سجل التعازي، داعين للشهداء الرحمة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

وفتحت سفارة الإمارات لدى القاهرة «سجل عزاء» خاصاً بشهداء أبناء الوطن الدبلوماسيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، والذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، وبدأ سجل العزاء اعتباراً من أمس، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل، في مقر السفارة.

وتوافد في اليوم الأول لفتح سجل العزاء عدد من السفراء العرب والأجانب وكبار الشخصيات ورجال الفكر والسياسة والإعلام والصحافة، حيث سجلوا تعازيهم في سجل التعازي، داعين للشهداء بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويسكنهم فسيح جناته.