سيف وحامد بن زايد يحضران أفراح الخييلي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك عويضة الخييلي، بمناسبة زفاف نجليه «حمد» إلى كريمة عيسى بن سعيد الخييلي و«محمد» إلى كريمة اللواء خليفة حارب الخييلي، و«مبارك محمد مبارك الخييلي» إلى كريمة خليفة بن جمعة الخييلي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بمنطقة خبيصي في مدينة العين - الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل وجمع من المدعوين.