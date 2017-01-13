أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف وحامد بن زايد يحضران أفراح الخييلي

Google+ Print
سيف وحامد بن زايد يحضران أفراح الخييلي سيف وحامد بن زايد يحضران أفراح الخييلي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه مبارك عويضة الخييلي، بمناسبة زفاف نجليه «حمد» إلى كريمة عيسى بن سعيد الخييلي و«محمد» إلى كريمة اللواء خليفة حارب الخييلي، و«مبارك محمد مبارك الخييلي» إلى كريمة خليفة بن جمعة الخييلي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بمنطقة خبيصي في مدينة العين - الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل وجمع من المدعوين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية