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محمد بن زايد يعدل مكافآت مجندي الخدمة الوطنية

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محمد بن زايد يعدل مكافآت مجندي الخدمة الوطنية محمد بن زايد يعدل مكافآت مجندي الخدمة الوطنية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلــــحة، القــرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن تعديل قيمة المكافآت المالية للمجندين في الخدمة الوطنية.

ونص القرار على تعديل قيمة المكافأة الشهرية الواردة في البندين 1 و2 من المادة 1 من المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2014 التي تمنح للمجندين في الخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية والمجندين من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص، لتكون ألفاً و200 درهم شهرياً. وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.

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