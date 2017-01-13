أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خليفة يتلقى برقيتي تعزية من الرئيسين اللبناني والفلسطيني

Google+ Print
خليفة يتلقى برقيتي تعزية من الرئيسين اللبناني والفلسطيني خليفة يتلقى برقيتي تعزية من الرئيسين اللبناني والفلسطيني

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات الذين قضوا في عمل إرهابي بولاية قندهار بأفغانستان.

وقال: «تلقيت بألم بالغ نبأ مقتل نخبة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في أفغانستان، وإني إذ أدين بشدة هذا الاعتداء، أشارك سموكم باسمي وباسم الشعب اللبناني، الحزن الذي ألم بشعب دولتكم الشقيقة، وبكم شخصياً، جراء فقدان مواطنين إماراتيين شاؤوا أن يساعدوا إخوة لهم في الإنسانية، سائلاً الله عزّ وجلّ الرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والعزاء، وأن يمن على جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية بالشفاء العاجل».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات الذين ارتقوا إلى ربهم، إثر الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان.

وأعرب عن تأثره بنبأ الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد عدد من الإماراتيين المكلفين بمهام إنسانية في أفغانستان.

وقال: «باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، أتقدم لسموكم وحكومة وشعب الإمارات الشقيق وعائلات شهداء هذا الهجوم الإرهابي البغيض الذي تدينه كل الإديان والشرائع والأخلاق الإنسانية.. بخالص تعازينا ومواساتنا القلبية».

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه المطلق للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وضرورة حشد كل الجهود لاجتثاثه.

ودعا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ شعب الإمارات بكل خير واستقرار ورخاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية