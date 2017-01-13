خليفة يتلقى برقيتي تعزية من الرئيسين اللبناني والفلسطيني

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات الذين قضوا في عمل إرهابي بولاية قندهار بأفغانستان.

وقال: «تلقيت بألم بالغ نبأ مقتل نخبة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في أفغانستان، وإني إذ أدين بشدة هذا الاعتداء، أشارك سموكم باسمي وباسم الشعب اللبناني، الحزن الذي ألم بشعب دولتكم الشقيقة، وبكم شخصياً، جراء فقدان مواطنين إماراتيين شاؤوا أن يساعدوا إخوة لهم في الإنسانية، سائلاً الله عزّ وجلّ الرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والعزاء، وأن يمن على جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية بالشفاء العاجل».

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات الذين ارتقوا إلى ربهم، إثر الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار في أفغانستان.

وأعرب عن تأثره بنبأ الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد عدد من الإماراتيين المكلفين بمهام إنسانية في أفغانستان.

وقال: «باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، أتقدم لسموكم وحكومة وشعب الإمارات الشقيق وعائلات شهداء هذا الهجوم الإرهابي البغيض الذي تدينه كل الإديان والشرائع والأخلاق الإنسانية.. بخالص تعازينا ومواساتنا القلبية».

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه المطلق للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وضرورة حشد كل الجهود لاجتثاثه.

ودعا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ شعب الإمارات بكل خير واستقرار ورخاء.