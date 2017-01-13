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ضبط 51 حمارا مذبوحا محملة على سيارة وحبس السائق والتاجر 4 أيام بكفر الشيخ

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ضبط 51 حمارا مذبوحا محملة على سيارة وحبس السائق والتاجر 4 أيام بكفر الشيخ ضبط 51 حمارا مذبوحا محملة على سيارة وحبس السائق والتاجر 4 أيام بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت نيابة مطوبس حبس كل من "أحمد.ا.ا.ا" سائق، "أنور.ا.ا.ر" تاجر مواشى من إحدى قرى مركز سيدى سالم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لضبطهما بتحميل ٥١ حمارًا مذبوحًا، على السيارة نقل رقم ٢٤٨٥١ كفر الشيخ فى اتجاه الإسكندرية، والتحفظ على الحمير.

 

قال المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن الأهالى ضبطوا سيارتين محملتين بالحمير المذبوحة، وحينما شعر بهم سائق إحدى السيارتين ألقى بالحمولة بمزرعة دواجن على الطريق وفر هاربًا بسيارته، بينما تمكن الأهالى من ضبط السائق الآخر بسيارته المحملة بالحمير المذبوحة، وتم التحفظ عليها وعلى السائق، وتسليمهم للشرطة التى اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وأضاف عبد الستار، خلال تصريح صحفى،  تنفيذًا لقرار النيابة العامة سيتم تشكيل لجنة لتسليم الحمير المذبوحة بمحاضر رسمية بالعدد والوزن لتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة لاستخدامها طعامًا للأسود والنمور.


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