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"النقض": أنهينا جميع الطعون الانتخابية ولم يتبق غير المحالة من مجلس الدولة

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"النقض": أنهينا جميع الطعون الانتخابية ولم يتبق غير المحالة من مجلس الدولة "النقض": أنهينا جميع الطعون الانتخابية ولم يتبق غير المحالة من مجلس الدولة

>كتبت هدى أبو بكر

تلقت محكمة النقض عددًا من الطعون الانتخابية محالة إليها من مجلس الدولة، حيث قضى القضاء الإدارى فيها بعدم اختصاص النظر فيها، مع إحالتها لمحكمة النقض.

 

 

وبحسب مصدر بالمحكمة، فإن عدد الطعون التى أحيلت من القضاء الإدارى لمحكمة النقض حوالى 5 طعون فى عدد من الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2015.

 

 

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن محكمة النقض انتهت من نظر جميع الطعون الانتخابية التى كانت أمامها وعددها يزيد عن 250 طعنًا انتخابيًا، وتم إرسالها جميعاً إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكم الخاص بدائرة الدقى والعجوزة والخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى منصور، هو الحكم الوحيد الذى قضت المحكمة بقبوله شكلاً وموضوعاً ونتج عنه تغير فى المراكز بالنسبة لنائب الدائرة.

 

 

ووفق المصدر فإن المحكمة ستنتهى خلال الفترة القليلة المقبلة من الفصل فى الطعون المحالة إليها من مجلس الدولة.

 

 

يذكر أن مجلس النواب لم ينفذ حتى الآن حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكى فى الفوز بمقعد الدقى والعجوزة، بعدما أبطلت عضوية أحمد مرتضى، بالرغم من أن البرلمان أقر بتنفيذه الحكم.


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