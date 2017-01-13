رئيس هيئة محو الأمية بأسيوط: نسبة تعليم الكبار 63% سيدات و37% رجال

أسيوط – ضحا صالح تصوير – احمد مصطفي

يعتبر مشروع محو الأمية من المشروعات التى حققت توازنا اجتماعيا خلال الفترة السابقة إلى أن ظهرت بعض المعوقات التى تسببت فى عزوف الدارسين بالفصول عن التعليم وعزوف المدرسين عن التدريس. لعدة أسباب أهمها الظروف الاقتصادية السيئة والاجتماعية وضعف الحافز والمقابل المادى إلى جانب عدم وجود ما يحفز الدارس نفسه على الإقبال على فصول محو الأمية كعدم وجود مقابل مادى مثلا، إلا أن التجربة الوحيدة التى أتت بثمارها وحققت أعلى نسبة نجاح بالمحافظة وهى التجربة التى تبناها بنك الطعام فى مركز البدارى وديروط والفتح وكان يشترط حصول المتعلم على مكافأة بنك الطعام نسبة حضور كبيرة واجتياز الامتحان بنسبة نجاح عالية وعلى الرغم من نجاح هذه التجربة إلا أن تعميمها كان سيكلف الدولة ملايين الجنيهات وهو ما تسبب فى عدم تطبيق تلك المبادرة، صرح بذلك العميد مصطفى عبد الله رئيس فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة أسيوط أثناء حواره لليوم السابع".

- ما هى نسبة الأمية فى محافظة أسيوط وعدد من تم محو أميتهم؟

تعداد سكان محافظة أسيوط 4 ملايين ونصف طبقا لآخر تقرير إحصائى وعدد الأميين بالمحافظة 900 ألف و500 شخص، وكل عام لدينا مستهدف ومحقق وآخر مستهدف لفرع الهيئة كان فى خطة 2016-2017 بداية دورة أبريل 2016 وكان المستهدف 135 ألف أمى حققنا منه محو أمية 20 ألف و300 شخص وتبلغ نسبة الأمية بالمحافظة فى العمر من 75:15 عام تقريبا 30%.

- كيف يتم الاشتراك فى فصول محو الأمية وأماكن الاشتراك بها وماهو الوقت المحدد للاشتراك وقيمة الاشتراك المادية؟

محو الأمية يبدأ من الأسرة أو العائلة أولا، ولكن عن الطريقة الرسمية للالتحاق بالفصول فنحن لدينا بكل مركز إدارة تعليم كبار تابعة لمجلس المدينة بالمركز، وإذا أراد أحد الالتحاق بفصل فعليه التوجه للإدارة، وهذا يعتمد على رغبة الدارس، والعكس ايضا فهناك مدرس يقوم بعمل فصل تقليدى، أو فصل تعلم حر.

أما عن مصروفات الدراسة فجميع الوسائل التعليمية مجانية والشهادات والتعليم مجانا بدون اى مقابل ويتم التقديم للالتحاق بالفصل فى أى وقت من أوقات السنة.

- كم شهادة تم ضبطها مزورة لمحو الأمية وكم موظف أحيل للتحقيق بفرع الهيئة ؟

فرع أسيوط من الأفرع المشهود لها بالنزاهة ولم يتم إحالة أى موظف للتحقيق أو النيابة، كما أن فرع الهيئة غير منوط بإصدار الشهادات والشهادات يتم اعتمادها وإصداره من مركز الهيئة بالقاهرة ولا يمكن التلاعب فيها إلا عن طريق سحبها إسكنر وطبعها وتكون فى هذه الحالة واضحة التزوير ولا يعتد بها على الإطلاق.

- أيهما أكثر أمية السيدات أم الرجال؟

نسبة الأمية فى السيدات اكثر من الرجال فتصل نسبة الأمية فى السيدات إلى 63 % والرجال 37 % حيث تزداد نسبة الأمية بين السيدات فى القرى والنجوع والعزب عن المدينة ايضا تزداد نسبة الأمية فى السيدات عن الرجال بسبب العادات والتقاليد التى تمنع الفتاه من الذهاب للمدرسة، ويعتقد الأهل أنه من الأولى أن تقوم بالخدمة فى منزل اهلها، وذلك نتيجة لعدم الوعى بأهمية التعليم لدى الاسرة ومن الاباء والأمهات.

أيضا حتى فى فصول محو الأمية، فالسيدات المقتنعات بالفكرة تمنعها العادات والتقاليد أن كانت تلجأ إلى محو الأمية بغرض افادتها فى القراءة و الكتابة، أو قراءة المصحف أو الانجيل.

- كيف نقضى على الأمية ومن يتعاون معكم ؟

بتفعيل مواد القانون رقم 8 و 131 للعمل فى مجال محو الأمية وتفعيل مبدأ الاثابة والعقاب لمن لم يلتزم بتنفيذ الخطة، ايضا عمل دعاية اعلامية عن خطورة الأمية وكيفية المشاركة فى برامجها وطرق القضاء عليها.

وهناك بعض الالتزامات و الاتفاقيات التى تم تفعيلها خلال الفترة السابقة فمنها على سبيل المثال الاتفاقية التى تم ابرامها فى اكتوبر الماضى بين فرع الهيئة وجامعة اسيوط، بالا يحصل طالب الجامعة على شهادة التخرج إلا بعد محو أمية 8 افراد خلال مدة دراسته وتشمل طلاب 5 كليات هم تربية طفولة وتربية عام وتربية نوعية وخدمة اجتماعية، واداب.

ومن ضمن الالتزامات نص العقد فى مسابقة ال30 الف معلم بالا يتم تثبيت المعلم إلا بعد محو أمية 10 اميين.

ايضا تم توقيع برتوكول مركزى مع الشباب والرياضة فى مبادرة المصريون يتعلمون.

اما الهيئات المتعاونة فتشمل تعاون جميع القطاعات كالقطاع الدينى والشباب والرياضة، والجمعيات الاهلية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى.

- ما هى خطة فرع الهيئة خلال العام الحالى ؟

- خطة العمل لدينا فى العام 2016-2017، والمستهدف منها محو أمية 90 الف امى خلال هذا العام، وتم ايضا اخذ قرار مجلس تنفيذى المحافظة باختيار قرية من كل مركز حسب اقل عدد اميين بالقرية للبدء فى مشروع اعلانها قرية بلا أمية وتم صدور قرار من السيد المحافظ بهذا الامر وبالفعل تم تخصيص قرية اللوقا بمركز ساحل سليم، وقرية نجع السدادرة بمركز صدفا، ومنطقة المصلى بحى غرب، وقرية السراقنا بالقوصية، وقرية النواميس بمركز البدارى، وقرية كوم المنصورة بمركز ابنوب، وقرية عرامية الخضيرى بمركز ديروط، وقرية ابو خرس بمركز ابو تيج، وقرية كوم بوها بمركز منفلوط ، وقرية دير بصره بمركز الفتح ، والساحة الشعبية بمنطقة الوليدية بحى شرق، وقرية موشى بمركز اسيوط ، وقرية العامرية بمركز الغنايم.