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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13/1/2017

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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13/1/2017 ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13/1/2017

وصلت الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل بنك الإسكندرية، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 5.01 جنيه، بينما يبيع الورقة مقابل 5.02 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة .

سعر الريال اليوم في البنوك الجمعة :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

  • بنك الإسكندرية 5.01 5.02
  • البنك المصري الخليجي 5.00 5.04
  • المصرف المتحد 4.99 5.03
  • البنك المركزي المصري 4.98 5.02
  • بنك بلوم 4.97 5.00
  • كريدي أجريكول 4.96 5.03
  • البنك العربي الأفريقي الدولي 4.94 5.01
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.94 4.99
  • البنك الأهلي المصري 4.93 4.96
  • بنك 4.93 4.96
  • بنك فيصل الإسلامي 4.92 4.99
  • بنك القاهرة 4.92 5.02
  • البنك الوطني اليوناني 4.91 4.99
  • بنك مصر إيران للتنمية 4.87 5.05
  • بنك البركة 4.85 5.09
  • البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 4.76 4.85
  • التعمير والإسكان 4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك .

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رئيس قسم الأخبار

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