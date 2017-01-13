حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يمر عدد من الأبراج بأخبار سارة، وإليكم توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة ليوم الجمعة 13 يناير 2017.

حظك اليوم برج الثور ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الصبر ضرورى للتعامل مع مرؤوسيك

هو أحد الأبراج الترابية التى تتسم بالصراحة وصلابة الرأى والميل إلى العناد، إنه برج الثور، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

قد تنشأ عدد من المشاكل الطفيفة اليوم فى مجال العمل التى تمنعك من القيام بعملك فى سلام، فأنت فى حاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر خصوصًا عند التعامل مع المرؤوسين، فلا تؤثر على الروح المعنوية للمجموعة.

الثور على الصعيد العاطفى:

أعجبت بأحدهم منذ فترة طويلة، وكنت تهدر وقتك عليه، فأنت تقرر اليوم أنه لا يستحق الرعاية أو الاهتمام، فأنت تريد شخصا يجعلك تستطيع التطلع إلى الغد.

الثور على الصعيد الصحى:

الوقت مناسب لغرس العادات الصحية فى روتينك اليومى، وتأكد أنك تحصل على الأقل على 3 لترات ماء تقريبًا بشكل يومى.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

قد تتلقى بعض الأخبار غير المتوقعة، وعليك أن يبقى عقلك مفتوحًا لذلك، وحافظ على موقفك وتحكم فى اختياراتك.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه اليوم نفقات كبيرة

هو أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالذكاء والعاطفة الشديدة، والدهاء فى التعامل مع الآخرين، إنه برج الدلو، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والاجتماعى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تواجه نفقات كبيرة اليوم، كما أنه من المحتمل أن تقوم بشراء علاج لنفسك أو لشخص قريب منك.

الدلو على الصعيد العاطفى:

حياتك العاطفية الفترة الماضية لم تكن على ما يرام، ولكن الأمور سوف تصبح أكثر وضوحًا من اليوم، وهناك عدد من الإجراءات والسمات الشخصية التى ظهرت كان لا يمكن تفسيرها فى الوقت السابق ولكنها الآن أصبحت واضحة وسوف تساعدك على اتخاذ قرار منطقى.

الدلو على الصعيد الصحى:

من المحتمل أن تكون صحتك اليوم فى ذروتها، كما أن اليوم مناسب للرياضيين الذين يدخلون فى أعمال تنافسية فلهم درجة عالية من النجاح، بالإضافة إلى ذلك لديك طفرة مذهلة من الطاقة.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

تقدم إليك اليوم كثير من المعلومات الخاطئة ومن الأفضل أن تعتمد على حكمك الخاص على الأشياء بدلًا من الاستماع إلى الآخرين، ومن المحتمل أن تصل إلى أفضل قرار، كما تخطط لعطلة تشتد الحاجة إليها فى الهواء.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ركز على عملك الفترة الحالية

هو أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالدبلوماسية والحس الرومانسى والمظهر الجذاب، إنه برج الميزان، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

هناك ضغط غير مبرر فى العمل عليك أن تتخطاه، لاستكمال مهامك بنجاح، ومن الممكن أن تسند إليك مهام أحد الزملاء عليك أن تكون على استعداد للقيام بها فركز على عملك فى الفترة الحالية.

الميزان على الصعيد العاطفى:

حاول أن تصل لعلاقة مرضية مع الشريك وابتعد عن العدوانية، فاكتشف نفسك واعمل على دعم ثقتك بذاتك.

الميزان على الصعيد الصحى:

تميل اليوم للعلاجات البديلة، لقد كنت تحاول استخدام العلاجات المختلفة نظرًا لسوء صحتك الفترة الأخيرة، واليوم قد تصل لعلاج فعال.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

كنت متحمسا لتغيير الأشياء من حولك، ولكنك فى حاجة إلى فترة للتفكير الهادئ لتحديد ما إذا كانت الأشياء بحاجة للتغيير أم لا، ومن الأفضل أن تسمح لأحد من حولك أن يختار تلك المشاريع لك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-1-2017..علماء الفلك: أنت تبحث عن علاقة عاطفية مستقرة

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الجمعة 13 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك خلال هذه الفترة تبحث عن علاقة عاطفية مستقرة، وعن الصعيد المهنى فهو يحمل الكثير من التغيرات.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الصعيد المهنى سيحمل الكثير من التغيرات خلال هذه الفترة، فعليك أن تكون ذا شخصية يقظة حتى تتخطى هذه المرحلة دون أن تؤثر عليك بشكل سلبى.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنك فى هذه الفترة تبحث عن علاقة عاطفية مستقرة تضيف لك الكثير من الهدوء وذلك بسبب شعورك بالوحدة والاضطراب بشكل مستمر.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك أكدوا أنك بهذه الفترة عرضة لالتقاط أى من الفيروسات الخاصة بفصل الشتاء، عليك أن تكون أكثر حذرا على الشق الصحى وذلك حتى لا تتفاقم المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة ستكون الأكثر تأثيرا فى حياتك، لكن تعاملك بارتباك مستمر وعدم تركيز يجعلك عرضة للانتقاد من قبل كل من حولك ويضيع الكثير من الفرص الجيدة.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13-1-2017..علماء الفلك: ستلتقى عددا من أصدقاء الدراسة..

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء لليوم الجمعة 13 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، فأكدوا أن التخلص من الوزن الزائد بسبب تناول الوجبات السريعة والحلويات بكميات كبيرة.

وعن الصعيد المهنى يتطلب منك الكثير من التركيز وخاصة أن الصراعات أصبحت تحيطك بشكل ملحوظ بهذا الصعيد.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الصعيد المهنى يتطلب منك الكثير من التركيز وخاصة أن الصراعات أصبحت تحيطك بشكل ملحوظ بهذا الصعيد.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنك تشعر بحالك من التوتر مع الشريك وذلك بعد أن اكتشفت الكثير من أكاذيبه، عليك أن تحتويه وأن تتناقش معه بهدوء حتى تتخطى هذه المرحلة الحرجة بالعلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك أشاروا عليك بالتخلص من الوزن الزائد بسبب تناول الوجبات السريعة والحلويات بكميات كبيرة، أيضا التوقف عن التدخين أمر مهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أنك ستلتقى عددا من أصدقاء الدراسة، وهو الأمر الذى سيجعلك تسترجع الكثير من الذكريات معهم مما سيزرع التفاؤل والفرحة فى نفسك.

من جهة أخرى عليك أن تفتح قلبك لإحدى والديك وأخذ رأيهم بعدد من الأمور الشخصية والتى ستغير الكثير من تفاصيل حياتك.

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 13-1-2017..علماء الفلك: الصعيد المهنى يشهد بعض التوترات و الاضطرابات

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الجمعة 13 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا اضطرابات طفيفة فى المحيط العائلى خلال هذه الفترة عليك أن تكون أكثر حكمة خلال التعامل معها.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الصعيد المهنى يشهد بعض التوترات والاضطرابات التى قد تجعلك تشعر بحالة من الإحباط، واعلم أن التكليفات الزائدة هى بسبب ثقة مديريك الكبيرة فى قدراتك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هناك عددا من الذكريات القديمة قد تلاحقك خلال هذه الفترة، لا تندفع وراء عواطفك ولا تقارن شريكك الحالى بأى من العلاقات السابقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدوا أنك عرضة خلال هذه المرحلة للإصابة بالأنفلونزا، عليك أن تأخذ الاحتياطات اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

ينصحك علماء الفلك بأن تكون أكثر ثباتا وتركيزا على موقفك ولا تتأثر بآراء من حولك، فستجد اضطرابات طفيفة فى المحيط العائلى خلال هذه الفترة عليك أن تكون أكثر حكمة خلال التعامل معها.

حظك اليوم برج الأسد 13/1/2017.. حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير

يقدم "اليوم السابع" أهم توقعات علماء الفلك لبرج الأسد وهم مواليد 22 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز برج الأسد النارى أنه لافت للأنظار أينما كان، وله جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفى، كما أنه سخى وإيجابى.

برج الأسد على الصعيد المهنى:

حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير، تحتاج إلى تحليل إيجابيات وسلبيات بعناية، قراراتك سوف تؤثر على حياتك، ومن المرجح أن تزيد إلى حد كبير خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب قرارات داخلك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

فمن الضرورى تقييم العلاقتك الخاصة ولابد أن تضع لها بعض الحدود الصحية اليوم، شريك حياتك غير راضٍ، ولديه مطالب أكثر.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

عينيك بها حساسية بسبب تقلب الجو، يجب أن تغسل عينيك قبل النوم أكثر من مرة، و يجب أن تزور الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم هو الكمال لبدايات جديدة، وهناك فرص جديدة تأتى فى طريقك لتشكيل وتغيير حياتك، ولكن تحتاج إلى اغتنام هذه الفرصة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13 /1/2017.. كن حذرا حول ما تأكله اليوم

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الجمعة 13 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن التجربة هى أفضل معلم بالنسبة لك فلا تتجاهل دروس الماضى.

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب

التزامكم بالعمل تبدأ الآن تؤتى ثمارها، هناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم، وكنت قد كسبت بذلك عن طريق الإخلاص والعمل الجاد.

الصعيد العاطفى لمواليد برج العقرب

سوف تكون هناك حاجة لتمديد الحب غير المشروط ودعم لشريك حياتك، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وتكون متعاطفة مع شريك حياتك ولا تحكم عليه بقسوة.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

عليك أن تكون حذرا حول ما تأكله اليوم، مشاكل فى المعدة وعسر الهضم شائعة هذه الأيام، ولكن فى بعض الحالات، فإنها قد تتطور إلى شىء أكثر خطورة. تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

حان الوقت للوفاء بالوعود التى وعدتها وهذا قد يتطلب الكثير من التوافق مع متعة ومرح حاول أن تستغل قدراتك الإبداعية فقد تساعدك على تحقيق هدفك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اضطرابات اليوم تؤثر على إنتاجيك ومزاجك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الجمعة 13 يناير2017، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

برج القوس على الصعيد المهنى:

ستشعر بطموح كبير للغاية اليوم، وفرص جديدة تنفتح فى مكان عملك، وستكون حريصا جدا على الاستفادة منها. كن حذرا أن حرصك يمكن أن يولد الغيرة بين زملائك.

> برج القوس على الصعيد العاطفى:

ستفتح باب قلبك اليوم لتعرف مشاعر شخص يجذبك منذ فترة، فلابد أن تقضى معه عشاء فى مكان رومانسى.

برج القوس على الصعيد الصحى:

تحتاج إلى أن تكون متواضعا كثيرا اليوم بين أصدقائك، وهذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطتك السابقة بدلا من انتقاد الآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

لديك اليوم عوائق غير متوقعة بسبب مشاكل مرت عليك خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن اضطرابات اليوم تؤثر على إنتاجيك ومزاجك.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13/1/ 2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قرارات مصيرية تزيد من تعاستك

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج العذراء على الصعيد المهنى، فهم من أصحاب الحكمة العظيمة، وذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادرا ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

اضطراب فى التفكير ومحاولة للهروب من توترك بالابتعاد عن أجواء العمل خلال الأيام القادمة، قد يكون أفضل لك ولكن عليك أن تسيطر على حالتك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

مشاكلك مع الحبيب تكشفلك حقيقة بعض الأشخاص وتعيد تشكيل دائرة معارفك وتصدر قرارات جديدة بشأن حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

حالتك المزاجية سيئة جدا والسفر إلى مكان بعيد بمفردك سيساعدك كثيرًا على التغلب على حالة الحزن المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتمرد على عدد من الأوضاع التى أرهقته كثيراً على المستوى البدنى والزهنى وأن يبتعد عن الأهل والأصدقاء حتى يعود إلى حالته الطبيعية.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13/1/2017 .. أرباح مالية وتقدم فى مجال العمل

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج السرطان على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذو الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية وحدس قوى نادرا ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

تستثمر قدرتك على الإقناع فى تنمية مهاراتك فى مجال التسويق، أنت من الشخصيات المحظوظة بتعاملها الجيد مع الزملاء فى العمل نظرا لكياستك فى الحديث.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى:

محاولاتك المستمرة فى فهم الحبيب دليل على نضجك وتمسكك به لا تيأس، فالأمور فى طريقها إلى الحل وستنعم علاقتك بالهدوء قريبًا جدًا.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى:

تناول كوب من القهوة مع بعض حبات التمر يزيد من طاقتك صباحا ويساعدك فى التغلب على الشعور بالنوم والكسل الى تعانى منه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوما جيدا مليئا بالمفاجآت السارة، وسيعتمد برج السرطان اليوم على التواجد مع الأصدقاء الذين لا يسببون له إزعاجا حتى يجدد طاقته.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13/1/2017..علاقتك بالحبيب تحتاج إلى أسلوب مختلف

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الحمل على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عال من الذكاء والإبداع ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدرا كبيرا من اهتمامهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تخلص من طاقتك السلبية سريعًا حتى تستعد إلى الفترة القادمة التى تتطلب منك تركيز وسرعة فى التنفيز حتى تستطيع أن تحصل على المكافأة التى تنتظرها.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى:

استمع إلى الحبيب جيدًا ربما يكون غضبه مختفيا بين الكلام حاول أن تتفهم مشاعره قبل أن تتهمه بالتقصير وعليك أن تغير من أسلوبك فى التعامل معه

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى:

أنت من مدمنى الإنترنت وتحتاج إلى حل ضرورى للتعامل مع هذه المشكلة بعد أن أصبحت تعانى من مشاكل بالنظر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يختار مجموعة من الأصدقاء للعمل فى مشروع مشترك يحقق من خلاله فكرة القيادة والملكية التى يبحث عنها ويزيد خبرته المهنية بشكل عملى وسريع.