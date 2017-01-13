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"القابضة لمياه الشرب" تدرس إنشاء مصانع مواسير وعدادات بالتعاون مع الإمارات

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"القابضة لمياه الشرب" تدرس إنشاء مصانع مواسير وعدادات بالتعاون مع الإمارات "القابضة لمياه الشرب" تدرس إنشاء مصانع مواسير وعدادات بالتعاون مع الإمارات

>كتب أحمد حسن

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مصانع لتصنيع عدادات المياه، وذلك بدلاً من شرائها من المصانع الخاصة.

 

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن دولة الإمارات تقدمت بعروض للشركة القابضة لإنشاء مصانع مواسير وعدادات مياه بنظام المشاركة، بحيث تمثل مورد دخل للشركة القابضة وتقليل الضغط من على موازنة الدولة.

 

وأوضح أن الشركة القابضة تبحث عن فرص استثمارية مع القطاع الخاص، وذلك لإنشاء بعض المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، وخاصة مشروعات تحلية المياه وإنشاء مصانع عدادات ومواسير لتوفير ما تحتاجه الشركات بالمحافظات.


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