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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الجمعة 13/1/2017

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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الجمعة 13/1/2017 ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الجمعة 13/1/2017

واصلت المعدن الأصفر في محلات الصاغة المصرية، حالة التغير المستمر في أسعار البيع، وتشهد محلات الصاغة أسواق الذهب يوميا العديد من التغيرات في أسعار المعدن الأصفر، تأثرا بسعر الورقة الأمريكية، وأيضا سعر أوقية الذهب العالمية، التي تحددها بورصة الذهب الدولية.

ومن المعروف أن الذهب اليوم يواجه حالة من عدم الثبات في الأسعار، وتشهد المحلات يوميا حالة من قلة الإقبال من جانب المواطنين، خاصة بعد الصعود الكبير إلى أكثر من ضعف قيمة المعدن الأصفر خلال شهور بسيطة، حيث صعود كبير لسعر الجرام جميع العيارات .

اليوم الجمعة :

  • سعر الذهب عيار 18: 542 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: 633 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 24: 723 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: 5064 جنيه.
  • سعر أوقية الذهب: 1186 دولار .

سعر الذهب في السوق السوداء اليوم الجمعة :

ترتفع أوقية الذهب من آن إلى آخر، خاصة مع كل اجتماع للبورصة الدولية، إلا أنه من المتوقع أن تحتل السوق السوداء لتجارة العملة هذه المكانة قريبا، فقد بدأت السوق الغير رسمية في النشاط الكبير مع زيادة الطلب على العملات العربية والأجنبية، ويحتاج تجار الصاغة إلى العملات من أجل توفير المواد الخام .

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رئيس قسم الأخبار

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