لو بتتبع نظام غذائى.. أطعمة ابتعد عنها تزيد وزنك

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" قائمة من الأطعمة التى يجب تجنبها، إذا كنت ترغب فى إنقاص الوزن وتشمل الآتى، اللبن المركز الذى يحتوى على سعرات حرارية، لأنه يتكون من لبن مبستر وسكريات قد تعيق النظام الغذائى وإنقاص الوزن.

كما جاء فى التقرير، أن الكيك من الأطعمة التى تفتقر الألياف أو البروتين، واستهلاكها يؤدى فقط إلى اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه لا يعطى الشعور بالشبع، وتترك الشخص يشعر أكثر بالجوع.

وفقا للتقرير فإن كريمة جوز الهند تحتوى على سعرات حرارية من الأطعمة الدهنية والسكرية، مما ينتج عنها اكتساب الجسم للدهون الزائدة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض، وأيضا رقائق الذرة أو البطاطس فإن تناولها بشكل يومى يشكل ضررا على الصحة، وعلى النظام الغذائى الذى تتبعه لفقدان الوزن .

وحسب التقرير، فإن المربى من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية إذا كنت تبحث عن اكتساب الوزن وليس فقدانه، أما بالنسبة للمعجنات تسبب ارتفاعا فى مستويات السكر بالدم واستهلاكها بشكل منتظم لا يؤدى إلى الشعور بالشبع ولا تسيطر على الجوع .

أما بالنسبة لمشروبات الطاقة فإنها تحتوى على السكريات والسعرات الحرارية، وتمد الجسم بالدهون واكتساب الكثير من الوزن .