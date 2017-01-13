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ارتفاع غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 13/1/2017 بالبنوك

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ارتفاع غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 13/1/2017 بالبنوك ارتفاع غير متوقع في سعر الدولار اليوم الجمعة 13/1/2017 بالبنوك

قبل الأرتفاع أمس كان هناك تراجع خلال الاسبوعين الماضيين في البنوك يأتي اعلي سعر للدولار الان ببنك الاهلي الكويتي 18.69 ، حيث ذلك هو سعر الشراء الأفضل بالبنوك ، بينما سعر البيع الأفضل بالبنوك هو 18.35 وهو ببنك فيصل ، مع توقعات بأستقرار تلك الأسعار اليوم ، هذا الجدول يوضح كل شيئ .

اليوم الجمعة :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك إيران للتنمية 18.92 19.17
إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.80 18.85
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.77 18.90
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.77 18.78
بنك الإسكندرية 18.76 18.79
بنك البركة مصر 18.75 18.85
المصرف المتحد 18.75 18.85
البنك اﻷهلي اليوناني 18.70 18.75
البنك المركزي المصري 18.66 18.82
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
بنك القاهرة 18.65 18.80
بنك قناة السويس 18.65 18.85
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.65 18.80
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.65 18.80
بنك بلوم مصر 18.65 18.75
كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85
البنك المصري الخليجي 18.60 18.70
البنك العربي مصر. 18.60 18.90
البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.60
بنك مصر 18.50 18.60
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60
بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

جاء الأرتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء أيضاً وليس في البنوك فقط، حيث عادت أمس السوق السوداء للصورة مرة أخرى بعد الهدوء الذي سيطر علي البنوك التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية، فما كان من تجار السوق السوداء فرصة أفضل من هذة لجذب أكبر عدد من مدخرى العملة الأمريكية إليهم .

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