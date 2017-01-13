حظك اليوم برج الأسد 13/1/2017.. حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير

كتبت مى الشامى

يقدم "اليوم السابع" أهم توقعات علماء الفلك لبرج الأسد وهم مواليد 22 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز برج الأسد النارى أنه لافت للأنظار أينما كان، وله جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفى، كما أنه سخى وإيجابى.

برج الأسد على الصعيد المهنى:

حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير، تحتاج إلى تحليل إيجابيات وسلبيات بعناية، قراراتك سوف تؤثر على حياتك، ومن المرجح أن تزيد إلى حد كبير خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب قرارات داخلك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

فمن الضرورى تقييم العلاقتك الخاصة ولابد أن تضع لها بعض الحدود الصحية اليوم، شريك حياتك غير راضٍ، ولديه مطالب أكثر.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

عينيك بها حساسية بسبب تقلب الجو، يجب أن تغسل عينيك قبل النوم أكثر من مرة، و يجب أن تزور الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم هو الكمال لبدايات جديدة، وهناك فرص جديدة تأتى فى طريقك لتشكيل وتغيير حياتك، ولكن تحتاج إلى اغتنام هذه الفرصة.