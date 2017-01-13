أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد 13/1/2017.. حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد 13/1/2017.. حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير حظك اليوم برج الأسد 13/1/2017.. حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير

> كتبت مى الشامى

يقدم "اليوم السابع" أهم توقعات علماء الفلك لبرج الأسد وهم مواليد 22 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز برج الأسد النارى أنه لافت للأنظار أينما كان، وله جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفى، كما أنه سخى وإيجابى.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى:

حياتك المهنية على وشك تحقيق تقدم كبير، تحتاج إلى تحليل إيجابيات وسلبيات بعناية، قراراتك سوف تؤثر على حياتك، ومن المرجح أن تزيد إلى حد كبير خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب قرارات داخلك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

 فمن الضرورى تقييم العلاقتك الخاصة ولابد أن تضع لها بعض الحدود الصحية اليوم، شريك حياتك غير راضٍ، ولديه مطالب أكثر.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

 عينيك بها حساسية بسبب تقلب الجو، يجب أن تغسل عينيك قبل النوم أكثر من مرة، و يجب أن تزور الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم هو الكمال لبدايات جديدة، وهناك فرص جديدة تأتى فى طريقك لتشكيل وتغيير حياتك، ولكن تحتاج إلى اغتنام هذه الفرصة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى