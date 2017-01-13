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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13/1/2017 .. أرباح مالية وتقدم فى مجال العمل

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13/1/2017 .. أرباح مالية وتقدم فى مجال العمل حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13/1/2017 .. أرباح مالية وتقدم فى مجال العمل

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذو الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية وحدس قوى نادرا ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

تستثمر قدرتك على الإقناع فى تنمية مهاراتك فى مجال التسويق، أنت من الشخصيات المحظوظة بتعاملها الجيد مع الزملاء فى العمل نظرا لكياستك فى الحديث.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى:

محاولاتك المستمرة فى فهم الحبيب دليل على نضجك وتمسكك به لا تيأس، فالأمور فى طريقها إلى الحل وستنعم علاقتك بالهدوء قريبًا جدًا.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى:

تناول كوب من القهوة مع بعض حبات التمر يزيد من طاقتك صباحا ويساعدك فى التغلب على الشعور بالنوم والكسل الى تعانى منه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوما جيدا مليئا بالمفاجآت السارة، وسيعتمد برج السرطان اليوم على التواجد مع الأصدقاء الذين لا يسببون له إزعاجا حتى يجدد طاقته.


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مصر 365

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