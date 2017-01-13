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حظك اليوم برج الثور ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الصبر ضرورى للتعامل مع مرؤوسيك

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حظك اليوم برج الثور ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الصبر ضرورى للتعامل مع مرؤوسيك حظك اليوم برج الثور ليوم الجمعة 13/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الصبر ضرورى للتعامل مع مرؤوسيك

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج الترابية التى تتسم بالصراحة وصلابة الرأى والميل إلى العناد، إنه برج الثور، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

قد تنشأ عدد من المشاكل الطفيفة اليوم فى مجال العمل التى تمنعك من القيام بعملك فى سلام، فأنت فى حاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر خصوصًا عند التعامل مع المرؤوسين، فلا تؤثر على الروح المعنوية للمجموعة.

الثور على الصعيد العاطفى:

أعجبت بأحدهم منذ فترة طويلة، وكنت تهدر وقتك عليه، فأنت تقرر اليوم أنه لا يستحق الرعاية أو الاهتمام، فأنت تريد شخصا يجعلك تستطيع التطلع إلى الغد.

الثور على الصعيد الصحى:

الوقت مناسب لغرس العادات الصحية فى روتينك اليومى، وتأكد أنك تحصل على الأقل على 3 لترات ماء تقريبًا بشكل يومى.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

قد تتلقى بعض الأخبار غير المتوقعة، وعليك أن يبقى عقلك مفتوحًا لذلك، وحافظ على موقفك وتحكم فى اختياراتك.


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مصر 365

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