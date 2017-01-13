أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13/ 1/ 2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قرارات مصيرية تزيد من تعاستك

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13/ 1/ 2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قرارات مصيرية تزيد من تعاستك حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13/ 1/ 2017 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. قرارات مصيرية تزيد من تعاستك

>

نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج على الصعيد المهنى، فهم من أصحاب الحكمة العظيمة، وذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادرا ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

اضطراب فى التفكير ومحاولة للهروب من توترك بالابتعاد عن أجواء العمل خلال الأيام القادمة، قد يكون أفضل لك ولكن عليك أن تسيطر على حالتك.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

مشاكلك مع الحبيب تكشفلك حقيقة بعض الأشخاص وتعيد تشكيل دائرة معارفك وتصدر قرارات جديدة بشأن حياتك العاطفية.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

حالتك المزاجية سيئة جدا والسفر إلى مكان بعيد بمفردك سيساعدك كثيرًا على التغلب على حالة الحزن المسيطرة عليك.

 

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتمرد على عدد من الأوضاع التى أرهقته كثيراً على المستوى البدنى والزهنى وأن يبتعد عن الأهل والأصدقاء حتى يعود إلى حالته الطبيعية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى